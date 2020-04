Het Pentagon heeft videobeelden vrijgegeven van drie ufo-waarnemingen die door piloten van de Amerikaanse marine gemaakt werden tijdens vluchten.

De eerste video-opname dateert al van november 2004, de overige twee van januari 2015. De beelden circuleerden al een tijdje online, nadat ze gepubliceerd werden door de Amerikaanse krant The New York Times. De drie video's 'FLIR', 'GOFAST' en 'GIMBAL' kunnen gedownload worden op de website van 'Naval Air Systems Command'.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie legt in een mededeling uit dat de beelden officieel werden vrijgegeven 'om alle publieke misverstanden omtrent de authenticiteit ervan' uit de wereld te helpen. 'De objecten die geobserveerd werden in de video's beschouwen wij als niet-geïdentificeerd', voegt het Pentagon daaraan toe.

Op een van de video's is een langwerpig object te zien dat zich erg snel verplaatst en enkele seconden nadat het werd opgemerkt, links uit het zicht verdwijnt na een plotse versnelling. In een andere video duikt een object boven de wolken op, waarbij de piloot zich luidop afvraagt of het om een drone gaat.

Vooral de commentaren van de piloten in de video's spreken tot de verbeelding. 'Er is een hele zwerm van. Ze vliegen tegen de wind in. Een westenwind van 120 knopen', klinkt het.

Pingpongbal

De intussen op pensioen gestelde David Fravor was de piloot die in 2004 de bizarre ontmoeting filmde. In 2017 bekende hij aan nieuwszender CNN al dat het object zich onregelmatig bewoog. 'Toen ik naderde, versnelde het object plots en in minder dan twee seconden was het uit het gezichtsveld verdwenen, het bewoog zoals een pingpongbal die terugkaatst van een muur', vatte hij samen.

Harry Reid, voormalig senator van de staat Nevada, waar de geheime legerbasis Area 51 zich bevindt, liet via een tweet weten tevreden te zijn dat het Pentagon de beelden eindelijk vrijgeeft, maar tegelijkertijd betreurt hij dat 'hiermee slechts een deel van het onderzoek en de beschikbare documentatie opengesteld wordt'. 'De Verenigde Staten moeten dit en alle mogelijke gevolgen voor de nationale veiligheid met de nodige seriositeit en op een wetenschappelijke manier behandelen. Het Amerikaanse volk verdient het om correct te worden geïnformeerd', zei hij.

In december 2017 maakte het ministerie van Defensie al bekend tot in 2012 een geheim programma omtrent onderzoek van ufo-waarnemingen te hebben gefinancierd. Het ging daarbij om een project van miljoenen dollars.

