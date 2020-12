Pentagon blokkeert overleg tussen inlichtingendiensten en Biden

De regering-Trump heeft geweigerd leden van het overgangsteam van aankomend Amerikaans president Joe Biden toe te staan met militaire inlichtingendiensten te overleggen. Daarmee wordt volgens huidige en voormalige ambtenaren in de VS de soepele overdracht van de macht ondermijnd, meldt The Washington Post.

Bidens team heeft hierdoor tot nu toe geen contact kunnen hebben met de leiders van de inlichtingendienst NSA (National Security Agency), de Defense Intelligence Agency (DIA), de inlichtingendienst van de Amerikaanse krijgsmachten en andere door het leger geleide spionagediensten met geheime budgetten en wereldwijde spionageplatforms. Het ministerie van Defensie heeft deze week verzoeken van het Biden-team afgewezen, zeiden ambtenaren, ondanks een besluit van de General Services Administration op 23 november dat de weg vrijmaakte voor federale agentschappen om vertegenwoordigers van de aankomende regering te ontmoeten. De afwijzingen kwamen zelfs toen Biden-adviseurs een groot deel van deze week ontmoetingen hadden met functionarissen van de coördinator van de inlichtingendiensten en de CIA, agentschappen die deel uitmaken van de Amerikaanse inlichtingendiensten maar onafhankelijk zijn van het Pentagon. Biden wil Avril Haines voordragen als de nieuwe coördinator van verschillende inlichtingendiensten; zij zou de eerste vrouw worden die de functie bekleed. Een woordvoerster van het ministerie van Defensie zei vrijdag dat het Biden-team 'geen enkele toegang is geweigerd' en stelde dat de gevraagde bijeenkomsten volgende week zullen plaatsvinden. Functionarissen in het Biden-kamp interpreteerden die boodschap als een verandering in de positie van het Pentagon. Tegen die tijd zullen de adviseurs van Biden meer dan een maand hebben gewacht sinds de verkiezingen om contact te hebben met inlichtingendiensten met budgetten van miljarden dollars, satellietnetwerken en enorme toezichthoudende autoriteiten. De vertragingen hebben bijgedragen aan de ongekende spanningen rond de overgang, aangewakkerd door een president die weigert toe te geven dat hij de verkiezingen heeft verloren en een groot deel van zijn ambtstermijn heeft besteed aan het beschuldigen van de spionagediensten van het land van ontrouw jegens hem. Een woordvoerder van het Biden-transitieteam weigerde commentaar te geven, net als functionarissen van de NSA en DIA.