In het Syrische grensgebied zijn Amerikaanse troepen aangevallen door Turkse artillerie. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Defensie bekendgemaakt.

De aanval vond vrijdagavond plaats in de buurt van de grensstad Kobani, waarvan 'de Turken weten dat er Amerikaanse troepen aanwezig zijn', meldt het Pentagon. Op 'enkele honderden meters' van de troepen kwam het tot een explosie, klinkt het nog. Er vielen geen gewonden.

Het Turkse ministerie van Defensie ontkent de aantijgingen van de Amerikanen en stelt dat er niet geschoten is op de Amerikaanse troepen of de militaire alliantie tegen terreurorganisatie IS.

De Amerikaanse troepen hebben zich nog niet teruggetrokken uit Kobani, stelt een woordvoerder van het Pentagon. De Verenigde Staten blijven fel gekant tegen het Turkse militaire offensief in Syrië en vooral tegen Turkse operaties 'in gebieden waar de Turken zich bewust zijn van Amerikaanse soldaten'.

Het Turkse ministerie van Defensie stelde in een verklaring dat Turkse grenswachten waren aangevallen ten zuiden van de stad Suruc, ongeveer een kilometer van een Amerikaanse observatiepost. 'Als een daad van zelfverdediging' werd het tegenvuur geopend op de 'terroristen', waarmee de Turkse regering gewoonlijk Koerdische milities bedoelt. Daarbij zijn er geen schoten gelost op de Amerikaanse grenspost, klinkt het. Volgens de Turken werden 'alle voorzorgsmaatregelen genomen' zodat de Amerikaanse basis niet geraakt zou worden.