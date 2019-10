De Amerikaanse vicepresident Mike Pence zal woensdag samen met buitenlandminister Mike Pompeo naar Ankara afreizen voor bemiddeling in het militaire conflict tussen Turkije en de Koerden. Doel is een wapenstilstand in het conflict te bereiken. Turks president Erdogan verwerpt echter het verzoek om een staakt-het-vuren te onderhandelen.

VS-president Donald Trump kondigde op dinsdag aan dat hij vicepresident Mike Pence en buitenlandminister Mike Pompeo naar Turkije stuurt voor gesprekken over het Turkse offensief in Noord-Syrië. 'Ze zullen morgen (woensdag, nvdr.) afreizen', verklaarde president Trump.

Naar het Witte Huis meedeelde, zullen ook de Nationale Veiligheidsadviseur Robert O'Brien en James Jeffrey, de bijzondere gezant voor de anti IS-coalitie, deel uitmaken van de delegatie. Voor donderdag is een bilaterale ontmoeting gepland tussen Pence en de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft echter het Amerikaanse verzoek verworpen om een staakt-het-vuren te onderhandelen voor het noorden van Syrië. Turkije zal 'nooit' een staakt-het-vuren afkondigen, noch met 'terroristen onderhandelen', zo verklaarde Erdogan aan de Turkse pers.

'Ze oefenen druk uit op ons opdat we de operatie zouden stopzetten, maar we hebben een duidelijk doel voor ogen. Over de sancties maken we ons geen zorgen', aldus nog Erdogan.

Maandag hadden de Verenigde Staten wegens het Turkse militaire offensief in Noord-Syrië sancties tegen Turkije aangekondigd en een onmiddellijke wapenstilstand geëist. Trump had dinsdag laten verstaan dat de sancties uitgebreid kunnen worden als de huidige maatregelen geen effect tonen. Ondanks de Amerikaanse sancties zette Erdogan het offensief voort en leverde het Turkse leger in Noord-Syrië verder strijd tegen de Koerdische militie YPG.

Ankara beroept zich op zijn recht op zelfverdediging tegen 'terroristen'.