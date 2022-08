Pelosi verdedigt trip naar Taiwan: ‘Chinese president is een bange pestkop’

De Amerikaanse toppolitica Nancy Pelosi heeft totaal geen spijt van haar bezoek aan Taiwan, waardoor de spanningen met China zijn opgelopen. Zo verzekerde ze in een interview met de Amerikaanse omroep NBC.

Volgens de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden was haar trip “het waard”. Pelosi noemde de Chinese president Xi Jinping ook “een bange pestkop”.

Volgens Pelosi heeft Xi “zijn eigen onzekerheden” en bevindt hij zich in een “kwetsbare” positie. Zo heeft Xi volgens haar problemen met de economie van zijn land en is hij gefocust om herkozen te worden. “Wat de Chinezen nu doen is wat zij altijd doen,” zei zij, verwijzend naar de nieuwe militaire manoeuvres in de Straat van Taiwan. “We zullen geen medeplichtigen worden van zijn isolatie van Taiwan”, aldus Pelosi over Xi.

China beschouwt het democratisch bestuurde eiland als een afvallige Chinese provincie en noemde het bezoek van de Democrate een provocatie. Het Chinese leger begon na haar vertrek met grootschalige militaire oefeningen in de regio.