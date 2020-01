De Democratische voorzitster van het Amerikaanse Congres Nancy Pelosi heeft vrijdag groen licht gegeven voor het sturen van de aanklacht tegen president Donald Trump naar de Senaat. Dat is essentieel voor de start van de afzettingsprocedure. Pelosi vroeg een stemming 'volgende week'.

Democraten en Republikeinen zijn al bezig met een krachtmeting sinds de Democratische meerderheid op 18 december in het Huis van Afgevaardigden de twee impeachmentartikels tegen Donald Trump goedkeurde. Er moet nu een proces worden georganiseerd in de Senaat, waar de Republikeinen in de meerderheid zijn, om te beslissen of hij hij al dan niet wordt afgezet.

Gezien de grote steun die hij in die gelederen heeft, zou Donald Trump moeten worden vrijgesproken. Nancy Pelosi wachtte echter meer dan drie weken voor de opstart van de procedure om de aanklacht naar de Senaat te sturen, een voorwaarde voor de start van het proces.

Uiteindelijk kondigde ze in een brief aan haar parlementaire groep aan dat ze het Democratische hoofd van de gerechtelijke commissie vraagt om 'zich klaar te houden' voor de organisatie van een stemming in de plenaire vergadering 'volgende week'.

