Pelosi heeft historische ontmoeting met Taiwanese president Tsai

De Spreker van het Amerikaanse Huis, Nancy Pelosi, heeft woensdag in Taipei een ontmoeting gehad met de Taiwanese president Tsai Ingwen als onderdeel van een bezoek dat China ertoe heeft aangezet militaire oefeningen te houden.

china announces live fire military exercises around taiwan this weekend subtle pic.twitter.com/JKJaeoTrll — ian bremmer (@ianbremmer) August 2, 2022



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Peking heeft boos gereageerd op de reis – een bezoek op het hoogste niveau van een Amerikaanse ambtenaar in 25 jaar. De Chinese regering kondigde woensdagochtend aan dat zij de invoer van Taiwanese citrusvruchten en twee vissoorten zou verbieden en de uitvoer van zand naar Taiwan zou stopzetten. Deze maatregelen volgen op het verbod op de invoer van duizenden voedingsmiddelen — een maatregel die werd bekendgemaakt vóór Pelosi’s aankomst op dinsdag.

Kolas Yotaka, voormalig woordvoerster van de Taiwanese president Tsai, vat kordaat samen dat niemand het recht heeft te zeggen of Pelosi naar Taiwan zou kunnen komen of niet. Dit gezichtspunt lijkt duidelijk te overwegen onder de Taiwanese gezagsdragers.

No one has the right to say whether Speaker Pelosi “should” come to Taiwan or not. Only she can decide, and she should not feel threatened. I am looking forward to her visit. It makes us feel less isolated, and believe there are still people who maintain their beliefs and ideals — Kolas Yotaka (@Kolas_Yotaka) August 2, 2022



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Pelosi landde dinsdag laat in Taipei op een koor van dreigementen uit China. In een verklaring die ze na de landing afgaf, zei ze: ‘De solidariteit van Amerika met de 23 miljoen inwoners van Taiwan is vandaag belangrijker dan ooit, nu de wereld voor de keuze staat tussen autocratie en democratie.’

Voor haar ontmoeting met Tsai bracht Pelosi een bezoek aan het Taiwanese parlement en had een ontmoeting met parlementairen onder leiding van vice-voorzitter Tsai Chichang, een verkozene van de Democratische Progressieve Partij. Voorzitter Yu Shyikun kon niet deelnemen na positieve covidtest.

Pelosi is now at #Taiwan’s parliament, wearing a white outfit. pic.twitter.com/NvhPcOAWla — William Yang (@WilliamYang120) August 3, 2022



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Vice-voorzitter Tsai prees Pelosi’s carrière, die volgens hem ‘verwoven is met Taiwan’, aldus persagentschap Nikkei Asia. Pelosi werd voor het eerst verkozen in het Amerikaans Congres in 1987, hetzelfde jaar dat de president Chiang Chingkuo, de zoon van Chiang Kai-shek, de vroegere leider van de Kuomintang en aartsrivaal van de communistische leider Mao Zedong, de staat van beleg in Taiwan ophief.

De vice-voorzitter van het Taiwanees parlement wees op de allereerste parlementsverkiezingen in Taiwan in 1992, de eerste rechtstreekse presidentsverkiezingen in 1996, en de daaropvolgende wissel van regeringspartijen.

‘De macht werd voor het eerst overgedragen tussen politieke partijen in 2000 en voor de derde keer in 2016. Taiwan is een baken van democratie in de wereld geworden,’ zei vice-voorzitter Tsai. ‘We hopen dat de wereldwijde alliantie van democratieën achter Taiwan zal staan.’

‘We prijzen Taiwan omdat het een van de meest vrije samenlevingen ter wereld is,” zei Pelosi op haar beurt tegen Tsai, eraan toevoegend dat haar rondgang het hele Amerikaanse Congres vertegenwoordigt.

Pelosi merkte op dat zij 30 jaar geleden als lid van een tweeledige delegatie van het Congres naar China een verklaring op het Plein van de Hemelse Vrede ontvouwde ter ere van dissidenten en activisten die tijdens de onderdrukking in 1989 werden gedood. Die delegatie, zei ze, ging over mensenrechten en oneerlijke handelspraktijken en de ‘veiligheidskwestie van gevaarlijke technologieën die worden overgedragen aan schurkenstaten’.

Apart from her highly anticipated meeting with #Taiwan President @iingwen, @SpeakerPelosi is also sticking to her long-standing track record of supporting human rights by reportedly scheduling a meeting with three prominent human rights activists in Taipei later today. — William Yang (@WilliamYang120) August 3, 2022



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Volgens Taiwanese media zal Pelosi later op woensdag een ontmoeting hebben met Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Voorzitter Mark Liu. Ze zal ook een ontmoeting hebben met Wuerkaixi, de voormalige studentenleider van het Tiananmen Plein, en met Lan Wing-kee, de boekverkoper in Hong Kong Causeway Bay, en de Taiwanese activist Lee Ming-che – die beiden eerder waren ontvoerd – in het Jingmei Human Rights Park in New Taipei city.

Pelosi zal later op woensdag naar Zuid-Korea vliegen voor de volgende etappe van haar Aziatische reis.