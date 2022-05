Peking verscherpt coronamaatregelen

In de Chinese hoofdstad Peking zijn bij het begin van een vakantieperiode strengere coronamaatregelen ingevoerd. Zeker tot 4 mei mogen restaurants enkel nog afhaling of thuislevering aanbieden, zo heeft het lokale bestuur zaterdag bekendgemaakt.

Winkels en openbare voorzieningen in Peking mogen enkel nog klanten ontvangen als die een PCR-test kunnen voorleggen van maximaal 48 uur oud. Zondag heeft de nationale gezondheidscommissie 59 besmettingen geregistreerd in Peking. Bij de jongste besmettingsgolf zijn in de hoofdstad al meer dan 300 mensen besmet geraakt. Meerdere woonblokken met duizenden inwoners werden sinds eind april afgezet.

Volgens mediaberichten hebben de autoriteiten ook een Covid-veldhospitaal met circa 4.000 bedden klaargezet om asymptomatische en mild besmette mensen te isoleren. China volgt een strikte zero-Covid-Strategie. Daarbij wordt bij de minste uitbraak massaal getest en geïsoleerd. Die tactiek lijkt echter niet goed te werken tegen de besmettelijkere omicronvariant.