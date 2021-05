China heeft donderdag aangekondigd de economische samenwerking met Australië gedeeltelijk op te schorten. De beslissing komt er nadat Australië besloot om een overeenkomst over de Nieuwe Zijderoute te herroepen.

Vorige maand kondigde de Australische regering aan dat zij een door de staat Victoria ondertekende overeenkomst om toe te treden tot de Nieuwe Zijderoute, beëindigt. Het project, dat in 2013 op initiatief van de Chinese president Xi Jinping van start is gegaan, heeft tot doel de handelsbetrekkingen tussen Azië, Europa, Afrika en andere werelddelen te verbeteren. Dat door de aanleg van havens, spoorwegen, luchthavens en industrieparken. Als reactie op die terugtrekking heeft China nu beslist een economische overeenkomst met Australië op te schorten. 'Deze houding heeft als doel de normale uitwisseling en samenwerking met China te verstoren in een mentaliteit van koude oorlog en ideologische discriminatie', aldus de Hervormings- en Ontwikkelingscommissie (NDRC).

De relatie tussen Australië en China kwam in 2018 onder druk te staan toen Canberra de Chinese telecomgigant Huawei uitsloot van de bouw van zijn 5G-netwerk, verwijzend naar de nationale veiligheid. Toen Australië vorig jaar een internationaal onderzoek naar de oorsprong van het coronavirus eiste, liepen de spanningen tussen de twee landen nog hoger op. De afgelopen maanden heeft China ook al een reeks economische vergeldingsmaatregelen opgelegd tegen een aantal Australische producten, waaronder rundsvlees en wijn.

