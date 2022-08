Peking ontslaat onderwijsambtenaren voor “lelijke” tekeningen van kinderen

De Chinese overheid heeft ruim 25 onderwijsambtenaren terechtgewezen of ontslagen nadat onderzoek had uitgewezen dat tekeningen in een reeks wiskundeboeken Chinese kinderen als “lelijk” portretteerden.

Het ministerie van Onderwijs zegt maandag in een verklaring dat de tekeningen “niet voldeden aan de fundamentele vereisten van een morele opvoeding”. “De algemene stijl van de illustraties komt niet overeen met de esthetische smaak van het publiek. Sommige van de personages zijn lelijk, vertonen een slechte mentaliteit en tonen geen positief beeld van de kinderen van de natie.”

In mei ontstond op de Chinese sociale media ophef over enkele boeken van de Chinese handboekenuitgever. Sommigen noemden de tekeningen racistisch omdat er kinderen met spleetogen te zien zijn, en op andere illustraties zijn mannelijke geslachtsdelen te zien op broeken van jongens en dragen kinderen kleren waarop sterren en strepen staan. Dat laatste werd gezien als pro-Amerikaanse kleding.

Op WeChat, het Chinese Twitter, verspreidde de uitgever kort na de mediastorm een publieke verontschuldiging. De boeken voor het nieuwe schooljaar werden aangepast. De uitgever had het doel van de onderwijsteksten niet begrepen, aldus nog het ministerie maandag. Het beloofde het gezag van de Communistische Partij over het lesmateriaal te versterken, om ervoor te zorgen dat het “altijd de juiste politieke richting en waardeoriëntatie aanhoudt”.

De laatste jaren scherpte Peking de controle over handboeken en leerplannen aan om het patriottisme onder de Chinese jeugd te stimuleren. Boeken van niet-Chinese uitgevers zijn verboden en leerlingen krijgen lessen over de ideologische lessen van president Xi Jinping.