Peking zal de maatregelen tegen COVID-19 verstrengen en nieuwe tests verplichten. Dat hebben de autoriteiten van de Chinese hoofdstad zaterdag aangekondigd.

De beslissing valt op de eerste dag van het verlengde weekend ter gelegenheid van de Dag van de Arbeid. De Chinezen reizen dan normaal door het land, maar dit jaar moeten velen thuisblijven, vanwege de ergste opstoot aan besmettingen sinds begin 2020.

Peking kondigde zaterdag aan dat na de vijf feestdagen, de toegang tot publieke ruimten nog meer beperkt zal worden. Vanaf 5 mei zal een negatieve test nodig zijn, uitgevoerd in de week ervoor, om talrijke publieke plaatsen binnen te komen en voor het openbaar vervoer, zo staat op het WeChat-account van de Chinese hoofdstad. Voor activiteiten, zoals sportevenementen en groepsreizen, moeten deelnemers ook een negatieve test voorleggen, uitgevoerd in de 48 uur voor het evenement, en een bewijs dat ze volledig gevaccineerd zijn. De Chinese autoriteiten verstrengden hun 'zerocovidbeleid' vanwege de omikronvariant. Ze gingen zo over tot grootschalige testen en lockdowns bij het opduiken van de eerste besmettingen.

De strikte maatregelen leidden tot een vertraging van de economie van het land en een groeiend ongenoegen bij de bevolking. Vanaf dinsdag zullen de coronatests wel gratis zijn, meldden de staatsmedia nog.

China registreerde meer dan 10.700 nieuwe positieve gevallen over het hele land, maar die komen bijna allemaal uit Shanghai. In de metropool in het oosten van het land, die al bijna een maand in lockdown is, zijn de afgelopen 24 uur meer dan 10.100 gevallen opgetekend, zo maakte de stad zaterdag bekend.

