Peking heeft de NAVO er dinsdag van beschuldigd de zogenaamde 'Chinese dreiging' te overdrijven. Op de NAVO-top van maandag hadden de bondgenoten van de alliantie het onder andere over het gedrag en de ambities van China, die ze als 'systemische uitdagingen' bestempelden.

In een boze reactie riep de Chinese Missie bij de Europese Unie de NAVO op 'de ontwikkeling van China rationeel te bekijken, te stoppen met het overdrijven van verschillende vormen van 'Chinese dreigingstheorie' en de legitieme belangen en wettelijke rechten van China niet te gebruiken als excuses voor het manipuleren van groepspolitiek en het kunstmatig creëren van confrontaties'. De beschuldigingen van de NAVO zijn volgens de Chinezen 'laster van China's vreedzame ontwikkeling, een verkeerde inschatting van de internationale situatie en zijn eigen rol'. Ze beschouwen het ook als 'de voortzetting van een koudeoorlogsmentaliteit'.

NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg zei dat de bondgenoten zullen proberen samen te werken met China over mondiale kwesties zoals klimaatverandering, maar hij veroordeelt de steeds dominantere houding van Peking in andere kwesties. De staats- en de regeringsleiders van de dertig NAVO-landen kwamen maandag overeen om zich forser uit te spreken over China. Ze toonden zich onder meer bezorgd over 'het dwingende beleid (van de Chinezen, red.) dat in contrast staat met de fundamentele waarden' van het bondgenootschap en wezen op de uitbreiding van het kernwapenarsenaal en het gebrek aan transparantie over zijn militaire modernisering.

In een boze reactie riep de Chinese Missie bij de Europese Unie de NAVO op 'de ontwikkeling van China rationeel te bekijken, te stoppen met het overdrijven van verschillende vormen van 'Chinese dreigingstheorie' en de legitieme belangen en wettelijke rechten van China niet te gebruiken als excuses voor het manipuleren van groepspolitiek en het kunstmatig creëren van confrontaties'. De beschuldigingen van de NAVO zijn volgens de Chinezen 'laster van China's vreedzame ontwikkeling, een verkeerde inschatting van de internationale situatie en zijn eigen rol'. Ze beschouwen het ook als 'de voortzetting van een koudeoorlogsmentaliteit'. NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg zei dat de bondgenoten zullen proberen samen te werken met China over mondiale kwesties zoals klimaatverandering, maar hij veroordeelt de steeds dominantere houding van Peking in andere kwesties. De staats- en de regeringsleiders van de dertig NAVO-landen kwamen maandag overeen om zich forser uit te spreken over China. Ze toonden zich onder meer bezorgd over 'het dwingende beleid (van de Chinezen, red.) dat in contrast staat met de fundamentele waarden' van het bondgenootschap en wezen op de uitbreiding van het kernwapenarsenaal en het gebrek aan transparantie over zijn militaire modernisering.