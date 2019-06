De vredesbeweging Pax Christi International reikt woensdag haar jaarlijkse vredesprijs uit. Dit jaar gaat de eer naar European Lawyers in Lesvos (ELIL). De advocaten krijgen de onderscheiding omdat ze op het Griekse eiland Lesbos juridische bijstand verlenen aan vluchtelingen en asielzoekers.

Op het eiland Lesbos leven duizenden migranten in vaak erg moeilijke omstandigheden. ELIL is een van de weinige organisaties die juridische bijstand aan hen verleent. Greet Vanaerschot, secretaris-generaal van Pax Christi International, noemt het werk van ELIL 'relevant en kritisch activisme voor vrede en rechtvaardigheid'.

'Wij zijn geschokt door het politiek debat in Europa, dat migranten, asielzoekers en vluchtelingen demoniseert. Dit botst compleet met de visie van een Europa dat de menselijke waardigheid en fundamentele rechten respecteert. De manier waarop ELIL - op zo'n korte tijd en in de vele uren die zij hiervoor vrijwillig vrijmaken - zovele levens heeft geraakt, verheugt en inspireert.'

Philip Worthington, algemeen directeur van European Lawyers in Lesvos, zegt vereerd te zijn met de onderscheiding. 'We zijn dankbaar dat ons werk om de rechtsstaat te handhaven, de mensenrechten te beschermen en te zorgen voor een wezenlijke toegang tot rechtsbijstand voor vluchtelingen op Lesbos, op deze manier wordt erkend.'

ELIL werd opgericht in juni 2016 door de Council of Bars and Law Societies of Europe en het Deutscher AnwaltVerein. Sindsdien hebben zowat 150 juristen uit 17 landen gratis rechtsbijstand verleend aan meer dan 9.000 asielzoekers, voornamelijk uit Syrië, Irak en Afghanistan.