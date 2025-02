Pauze in conflict tussen Congolese leger en rebellen van M23

Er lijkt een rustpauze ingelast te zijn in het conflict tussen het Congolese leger en de rebellengroep M23 in het oosten van Congo. Dat melden veiligheidsbronnen aan het front zondag aan het Franse persagentschap AFP.

Het conflict in Oost-Congo duurt al drie jaar. De motor van die oorlog is het plan van Rwanda om kobalt, coltan en tantaal te plunderen in Congo, hetgeen Kigali ontkent. De situatie escaleerde eind januari toen de rebellenbeweging M23, die gesteund wordt door buurland Rwanda, de miljoenenstad Goma aanviel en binnen enkele dagen veroverde. De militie controleert al jaren grote delen van de provincie Noord-Kivu, waarvan Goma de hoofdstad is. Later viel M23 ook plaatsen in de naburige provincie Zuid-Kivu aan.

Leiders van een twintigtal Oost- en Zuid-Afrikaanse landen riepen zaterdag op een top in Tanzania op tot een staakt-het-vuren. Ze benadrukten dat de onafhankelijkheid, soevereiniteit en territoriale integriteit van Congo beschermd moeten worden en riepen op om humanitaire corridors te openen op het terrein.

De Rwandese president woonde de top zaterdag fysiek bij. Zijn minister van Buitenlandse Zaken sprak op X van “een historische en succesvolle top, waar middellange en langetermijnmaatregelen zijn genomen voor het herstel van de vrede en veiligheid in de regio”.

De Congolese president Félix Tshisekedi was niet op de top in Tanzania en volgde die via een videoconferentie. Volgens het kabinet van Tshisekedi ‘zijn er beslissingen genomen die inspelen op de humanitaire noodsituatie om de lijdende bevolking van Goma te helpen’.

Lokale autoriteiten en veiligheidsbronnen meldden zondag aan AFP dat het rustig is aan het front. Ook inwoners van Bukavu spraken hun hoop uit over een stabiel staakt-het-vuren.

Volgens schattingen zijn door het conflict meer dan 2.900 mensen omgekomen en meer dan 700.000 mensen ontheemd. Waarnemers ter plaatse maken melding van geweld, verkrachtingen en seksuele uitbuiting.