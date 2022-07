Paus vraagt aan Inuit vergiffenis voor behandeling inheemse kinderen Canada

Paus Franciscus heeft zijn zesdaagse reis in Canada afgesloten met excuses voor de behandeling van inheemse kinderen in het land, deze keer voor Inuit in het kustplaatsje Iqaluit, in het hoge noorden. Hij drukte zijn ‘verontwaardiging en schaamte’ uit.

De paus had maandag al vergiffenis gevraagd voor de behandeling van de inheemse volkeren en het feit dat “een flink aantal” leden van de katholieke kerk meewerkten aan een beleid van ‘culturele vernietiging’. Op de laatste dag van zijn bezoek deed hij hetzelfde in Iqaluit. In het stadje met iets meer dan 7.000 inwoners, dat enkel per vliegtuig bereikbaar is, haalde Franciscus het ‘grote lijden’ aan van zij die verplicht in kostscholen werden geplaatst om zo ‘de indiaan te doden in het hart van het kind’.

‘Ook vandaag, ook hier wil ik jullie zeggen dat ik bedroefd ben en om vergiffenis vragen’, zei hij, nadat hij met slachtoffers had gepraat. ‘Gezinnen zijn uiteengevallen, kinderen weggehaald, ver van hun omgeving, de winter daalde neer op iedereen’, zei de paus aan de menigte die zich verzameld had. Vele aanwezigen hielden elkaars hand vast of omhelsden elkaar terwijl ze naar hem luisterden. De paus riep in de poolstreek, die drie keer sneller opwarmt dan de rest van de planeet, ook op om ‘voor de aarde te zorgen, die even delicaat is als elke persoon en elk volk’.

Franciscus riep de jongeren ook op om hun traditie en land in ere te houden, want zij zijn de toekomst. Naar schatting 150.000 inheemse kinderen verbleven, vaak gedwongen, in katholieke internaten. De scholen werkten als heropvoedingsgestichten, met als doel de inheemse kinderen te assimileren aan de witte, christelijke waarden. De inheemse kinderen mochten hun moedertaal niet meer spreken, leefden volledig geïsoleerd van hun familie en hun cultuur en werden het slachtoffer van fysieke mishandeling en seksueel misbruik.