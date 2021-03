Paus veroordeelt 'waanzinnige barbaarsheid' van IS tegen jezidi's

Paus Franciscus heeft vrijdag in Bagdad uitgehaald naar de 'waanzinnige barbaarsheid' van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) in 2014 tegen de jezidische minderheid in Irak.

Paus Franciscus met Iraaks president Bahram Sal'h