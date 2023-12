Paus stelt ‘uitzichtloze humanitaire situatie’ in Gaza aan de kaak in kersttoespraak

Paus Franciscus heeft maandag in zijn kerstboodschap vanop het Sint-Pietersplein in Rome de ‘uitzichtloze humanitaire situatie’ van de Palestijnen in de Gazastrook aan de kaak gesteld. Hij riep ook op tot de vrijlating van de gijzelaars die nog in handen zijn van de extremistische Palestijnse beweging Hamas en tot een staakt-het-vuren.

‘Ik vraag dat de militaire operaties met hun verschrikkelijk gevolg van onschuldige burgerslachtoffers ophouden’, aldus het hoofd van de Katholieke Kerk in aanwezigheid van tienduizenden mensen op het Sint-Pietersplein.

Op de lange termijn vroeg de kerkvorst om een duurzame oplossing voor het conflict in het Midden-Oosten via een ‘oprechte en volgehouden’ dialoog tussen de partijen, ‘gedragen door een sterke politieke wil en met de steun van de internationale gemeenschap’.

Franciscus riep ook op tot vrede in andere conflictgebieden zoals Oekraïne, Syrië of de Sahel, en veroordeelde de activiteiten van de bewapeningsindustrie, die grote winsten haalt uit oorlogen en conflicten. Volgens hem hebben zij ‘de touwtjes van oorlogen’ in handen. ‘Hoe kunnen we het over vrede hebben, als de productie, verkoop en handel van wapens toeneemt?’ De belangen en de winsten van de wapenhandel moeten openbaar worden gemaakt, aldus de paus.

De 87-jarige paus sloot af met zijn traditionele zegening ‘Urbi et Orbi’ (‘voor de stad en voor de wereld’). Franciscus had tijdens de mis op kerstavond in de Sint-Pietersbasiliek al de aandacht gevestigd op het lot van de mensen in het Midden-Oosten. In Bethlehem, waar zoals de christelijke traditie het wil, Jezus Christus werd geboren, op de Westelijke Jordaanoever verloopt Kerstmis vanwege de oorlog tussen Israël en Hamas in mineur. Er zijn amper toeristen.