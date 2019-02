Paus spreekt christenen op Arabisch schiereiland moed in

'Voor jullie is het zeker niet gemakkelijk om ver van huis te wonen, de affectie van uw geliefden te missen, en misschien ook onzekerheid te voelen over de toekomst. Maar de Heer is trouw en laat zijn volk niet in de steek', aldus de paus.

De historische mis in een stadion in Abu Dhabi markeerde het einde van het eerste pauselijke bezoek aan de Golfregio. Ook 4.000 moslims woonden de misviering bij.

Hij sprak zijn preek uit in het Italiaans. Die werd vervolgens vertaald in het Arabisch.

De viering was grootste christelijke bijeenkomst op het Arabische schiereiland. Een dag eerder had hij nog opgeroepen tot religieuze vrijheid. De Verenigde Arabische Emiraten is een islamitisch land waar migranten, vooral uit Azië, de meerderheid van de bevolking uitmaken. Volgens het Vaticaan zijn ongeveer 900.000 katholieken in het land.

Christenen kunnen in de Verenigde Arabische Emiraten hun geloof vrij belijden, maar dat is niet het geval in andere landen op het Arabische schiereiland. In Saoedi-Arabië is het zo niet toegelaten kerken te bouwen.