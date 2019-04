Paus Franciscus heeft de gelovigen tijdens de paasnacht aangemoedigd zich niet te verliezen in ontevredenheid en hopeloosheid.

'Soms zijn we enkel bezig met onze problemen, die niet afnemen,' zei het katholieke kerkhoofd in zijn preek tijdens de paaswake in de Sint-Pietersbasiliek. 'We bidden om genade om niet door de stroming van de zee van problemen weggevoerd te worden. Om niet te stranden op de zandbanken van zonde of te pletter te storten op de klippen van wantrouwen en angst.'

De eredienst in de paasnacht tekent de overgang van paaszaterdag naar Pasen. Daarbij wordt volgens de christelijke overlevering de heropstanding van Jezus uit de doden herdacht. De overgang van de dood naar de heropstanding geeft traditioneel ook vorm aan de paaswake. Aan het begin stapt de paus met een kaars door de donkere Sint-Pietersbasiliek. Daarna ontsteken ook de gelovigen kaarsen. Dan gaat het licht aan.

Leven en dood

Pasen is aanleiding tot hoop, zei de paus. Dikwijls lijkt het alsof inspanningen hun doel niet bereiken. 'Je kan beginnen denken dat het vervliegen van hoop de donkere wet van het leven is,' zei Franciscus. Toch is het volgens hem wantrouwen dat hoop echt in de weg staat. 'Wanneer je de gedachten toelaat dat alles fout gaat en dat het slechte nooit stopt, dan geloven we uiteindelijk dat de dood sterker is dan het leven, en worden we cynisch en lacherig, ziekelijke ontmoediging overmant ons.' 'Steen voor steen richten we in onszelf een gedenksteen op voor ontevredenheid, een graf van hoop.'

Paus Franciscus roept gelovigen op de hoop niet te begraven. 'Het verhaal van Jezus maakt duidelijk dat de overgang van geslotenheid naar gemeenschap, van troosteloosheid naar troost, van angst naar vertrouwen' mogelijk is.

Paus Franciscus sluit de paasfeestelijkheden in het Vaticaan zondag af met een mis op het Sint-Pietersplein. Volgens de nieuwssite van het Vaticaan, Vatican News, zullen er 55.000 bloemen liggen. Aansluitend spreekt de paus de 'Urbi et orbi' zegen uit.