Paus kondigt ‘vredesmissie’ aan om oorlog in Oekraïne te beëindigen

Paus Franciscus sprak met de pers over een ‘missie’ van het Vaticaan om de oorlog in Oekraïne te stoppen. Die missie ‘is aan de gang, maar werd nog niet publiek gemaakt’.

Paus Franciscus (86) deed de uitspraken tijdens de terugvlucht van Hongarije naar Rome. De journalisten aan boord van het pauselijk vliegtuig kregen niet veel details. De paus beloofde meer informatie zodra de missie publiek wordt.

Volgens verslagen in Le Monde en The New York Times verklaarde Franciscus dat hij tijdens zijn driedaags bezoek aan Hongarije in privédiscussies over de oorlog had gesproken met de Hongaarse premier Viktor Orban en met de vertegenwoordiger van de Russisch Orthodoxe kerk in Boedapest. ‘In die ontmoetingen praatten we niet over Roodkapje’, aldus de paus, ‘we spraken over al deze dingen. Iedereen is geïnteresseerd in een pad naar vrede’.

De paus zei dat het Vaticaan al een rol heeft gespeeld in de uitwisseling van gevangenen tussen de vechtende partijen. Nu wil hij een rol spelen in het vredesproces.

‘Ik denk dat vrede ontstaat als er kanalen geopend worden.’

Donderdag ontmoette Franciscus de premier van Oekraïne, Denys Shmyhal, met wie hij naar eigen zeggen ‘een vredesformule’ had besproken. Shmyhal had hem om hulp gevraagd bij pogingen om kinderen die door Rusland gekidnapt zijn terug te krijgen. De paus had hem beloofd, zei hij op het vliegtuig, om ‘alles te doen wat menselijk mogelijk is’ om de kinderen terug te krijgen en de families te herenigen.