Paus Franciscus veroordeelt aanslagen Nieuw-Zeeland: 'Met eenheid op haat en geweld reageren'

'Naast de pijn die oorlogen en conflicten veroorzaken en die niet stoppen met de mensheid te kwellen, is er nu de pijn van de slachtoffers van de vreselijke aanslagen op twee moskeeën in Christchurch in Nieuw-Zeeland', aldus de kerkvorst tegenover gelovigen op het Sint-Pietersplein in Rome.

De paus bad voor de doden, gewonden en hun familie. 'Ik sta onze moslimbroeders en de hele gemeenschap bij en herhaal mijn oproep om in gebed en met gebaren van vrede ons te verenigen, om haat en geweld tegen te gaan.'