Paus Franciscus heeft zondag opgeroepen tot intensievere diplomatieke inspanningen om een einde te maken aan het escalerende conflict in Ethiopië, waar rebellen uit de regio Tigray dreigen op te rukken naar de hoofdstad.

De paus liet weten dat hij 'met bezorgdheid' de laatste ontwikkelingen in Ethiopië volgt, 'geschokt door een conflict dat al meer dan een jaar duurt, veel slachtoffers eist en een ernstige humanitaire crisis veroorzaakt'. 'Ik roep nogmaals op tot broederlijke eendracht en tot de vreedzame weg van de dialoog', zei hij tegen de gelovigen die op het Sint-Pietersplein bijeen waren gekomen.

Het conflict tussen de rebellen en de regering in Ethiopië begon vorig jaar toen het leger een bloedig offensief voerde tegen de plaatselijke rebellen van de noordelijke provincie Tigray. Sindsdien verkeert het land in een ernstige humanitaire crisis. De voorbije dagen escaleerde de situatie.

De paus liet weten dat hij 'met bezorgdheid' de laatste ontwikkelingen in Ethiopië volgt, 'geschokt door een conflict dat al meer dan een jaar duurt, veel slachtoffers eist en een ernstige humanitaire crisis veroorzaakt'. 'Ik roep nogmaals op tot broederlijke eendracht en tot de vreedzame weg van de dialoog', zei hij tegen de gelovigen die op het Sint-Pietersplein bijeen waren gekomen.Het conflict tussen de rebellen en de regering in Ethiopië begon vorig jaar toen het leger een bloedig offensief voerde tegen de plaatselijke rebellen van de noordelijke provincie Tigray. Sindsdien verkeert het land in een ernstige humanitaire crisis. De voorbije dagen escaleerde de situatie.