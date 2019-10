Paus Franciscus heeft maandag een naamswijziging van het archief van het Vaticaan aangekondigd. Het archief zal niet langer als 'geheim' bekendstaan, meldt de paus.

De centrale bewaarplaats die nu het Vaticaans Geheim Archief heet, zal veranderen in het Vaticaans Apostolisch Archief, verklaart Franciscus in een Motu Propio, een pauselijke brief. Die wijziging komt er om negatieve voorstellingen van het woord 'geheim' te vermijden, schrijft hij, die voortkomen uit een foute vertaling van de oorspronkelijke Latijnse naam. In het Latijn betekent 'Archivum Secretum' eerder privé-archief dan geheim archief.

In het archief, dat begin zeventiende eeuw opgericht werd door paus Paulus V, bevinden zich volgens de website documenten in verband met het bestuur van de kerk tussen de achtste en twintigste eeuw. Het bestaat uit 85 kilometer aan rekken, waarvan een deel in een ondergrondse bunker. Sinds 1881 kunnen geleerden beroep doen op het archief. De dag van vandaag kunnen ze er documenten tot het einde van het pausdom van paus Pius XI in februari 1939 inkijken, naast enkele uitzonderingen voor recentere papers.

Materiaal van het controversiële pausdom van paus Pius XII (1939-1958) tijdens de Tweede Wereldoorlog zal op 2 maart 2020 voor het publiek toegankelijk gemaakt worden. Franciscus kondigde die beslissing eerder dit jaar aan, in de hoop dat het de naam van de toenmalige paus zal zuiveren van decennia-oude beschuldigingen dat hij nazi-Duitsland niet confronteerde inzake de Holocaust.