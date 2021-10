Paus Franciscus heeft vrijdag de wereldleiders die zullen bijeenkomen op de klimaatconferentie COP26, opgeroepen 'dringend efficiënte antwoorden' te bieden op de ecologische crisis. De klimaatconferentie start zondag in Glasgow.

'De beleidsmakers die vergaderen tijdens de COP26 in Glasgow, moeten dringend efficiënte antwoorden bieden op de huidige ecologische crisis en een concrete hoop geven aan de toekomstige generaties', zei de paus in een toespraak op de Britse omroep BBC.

Franciscus waarschuwde voor een ongeziene bedreiging door de klimaatverandering en de aftakeling van 'ons gemeenschappelijk huis'. De paus ontmoet de Amerikaanse president Joe Biden later vrijdag in het Vaticaan.

'De beleidsmakers die vergaderen tijdens de COP26 in Glasgow, moeten dringend efficiënte antwoorden bieden op de huidige ecologische crisis en een concrete hoop geven aan de toekomstige generaties', zei de paus in een toespraak op de Britse omroep BBC. Franciscus waarschuwde voor een ongeziene bedreiging door de klimaatverandering en de aftakeling van 'ons gemeenschappelijk huis'. De paus ontmoet de Amerikaanse president Joe Biden later vrijdag in het Vaticaan.