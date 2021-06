Paus Franciscus heeft zondag zijn 'pijn' uitgedrukt over de ontdekking van de resten van 215 inheemse kinderen, op de site van een door de katholieke kerk geleid oud-internaat in het Canadese Brits-Colombia. Ondanks oproepen daartoe ging de kerkvorst niet zo ver om verontschuldigingen aan te bieden.

'Ik volg met pijn de berichten uit Canada omtrent de schokkende ontdekking van de stoffelijke resten van 215 kinderen in Brits-Colombia', zei de Argentijn. De Canadese premierJustin Trudeau betreurde vrijdag dat de paus en de katholieke kerk weigeren hun 'verantwoordelijkheid' en 'hun deel van de schuld' te erkennen bij het leiden van internaten voor inheemse inwoners van het Noord-Amerikaanse land. Volgens hem is het tijd dat de katholieke kerk dit wel doet. De paus ging zondag niet zover en zei gewoonweg: 'ik ben verbonden met de Canadese bisschoppen in Canada en de hele katholieke kerk in Canada om mijn solidariteit uit te drukken met het Canadese volk, dat door dit schokkende nieuws getraumatiseerd is.'