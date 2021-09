Het Hooggerechtshof in Rwanda heeft Paul Rusesabagina maandag schuldig verklaard aan terrorisme. Volgens de rechters zijn er voldoende bewijzen dat hij niet alleen deel uitmaakte van de zogenoemde terreurgroep FLN maar er zelfs de stichter van was. Volgens de Rwandese wet kan hij alleen al daarvoor tot 25 jaar gevangenisstraf krijgen.

Paul Rusesabagina werd wereldwijd bekend door de film 'Hotel Rwanda' (2005) over de redding van meer dan 1.200 gasten in het Hotel des Mille Collines in Kigali tijdens de genocide van 1994.

...

Paul Rusesabagina werd wereldwijd bekend door de film 'Hotel Rwanda' (2005) over de redding van meer dan 1.200 gasten in het Hotel des Mille Collines in Kigali tijdens de genocide van 1994. Rusesabagina was toen de interim-hoteldirecteur en speelde een sleutelrol om zijn hotelgasten te beveiligen. Ondanks de extreme bedreigingen door milities en militairen overleefde iedereen de tragedie.Twee jaar na de genocide moest Paul Rusesabagina met zijn familie Rwanda ontvluchten na zware bedreigingen en een mislukte moordaanslag, mogelijk door de nieuwe machthebbers van het Rwandees Patriottisch Front. Hij werd in België snel erkend als politiek vluchteling en enkele jaren later kreeg de hele familie de Belgische nationaliteit.Geleidelijk werd Rusesabagina alsmaar kritischer voor het nieuwe regime in zijn land. Aanvankelijk kreeg hij nog veel lof van de nieuwe machthebbers voor zijn heldenrol tijdens de genocide maar dat veranderde vanaf 2005 toen de film 'Hotel Rwanda' gelanceerd werd. Paul Rusesabagina maakte van zijn bekendheid gebruik om vanuit België en de Verenigde Staten oppositie te voeren tegen het RPF en president Paul Kagame. Hij klaagt vooral de repressie aan in zijn vaderland, het totale gebrek aan politieke vrijheden en de vervolging van elke kritische stem.Eind augustus vorig jaar verscheen hij dan plots geboeid in Kigali, gearresteerd voor terrorisme. Volgens internationale mensenrechtenorganisaties en ook later scherpe resoluties in het Europees en Belgisch parlement was hij zo goed als zeker ontvoerd in opdracht van het Rwandese regime. De toenmalige Rwandese minister van Justitie gaf ook toe dat Rwanda de privévlucht betaald had waarmee hij tegen zijn wil van Dubai naar Kigali gevlogen was.Ondanks het internationaal protest startte de Rwandese justitie een proces voor terrorisme dat acht maanden zou duren. De beschuldiging luidt dat Paul Rusesabagina, samen met twintig andere beschuldigden, verantwoordelijk is voor terroristische aanslagen in 2018 en 2019 in het zuidwesten van Rwanda, waarbij verschillende doden en gewonden vielen.Van meet af aan weigerde Rusesabagina om samen te werken met de Rwandese justitie omdat die volgens hem de rechten van de verdediging niet erkent en niet onafhankelijk kan werken. Hij wordt daarin ook gevolgd door het Europees en het Belgisch parlement en belangrijke mensenrechtenorganisaties wereldwijd. Paul Rusesabagina bleef na enkele zittingen dan ook verder afwezig in de rechtszaal.Lees verder onder de fotoDe uitspraak van vandaag, 'schuldig aan terrorisme', is geen verrassing. De rechtbank baseert zich voor de veroordeling ook expliciet op 'bewijzen' die door de Belgische justitie zouden overgemaakt zijn aan de Rwandese collega's. Volgens de Belgische advocaat van Rusesabagina, Vincent Lurquin, kan dit niet kloppen. Er heeft inderdaad in juli 2019 een huiszoeking plaats gehad in het huis van de familie Rusesabagina in Kraainem waarbij ook een Rwandese rogatoire commissie aanwezig was. Maar de gevonden 'bewijzen' wogen volgens de Belgische advocaat niet zwaar genoeg om een proces in België op te starten tegen Paul Rusesabagina.Het Rwandese Hooggerechtshof gebruikt nu onder meer dit Belgische dossier om Paul Rusesabagina te veroordelen voor terrorisme. Het is nu afwachten welke gevangenisstraf hij zal krijgen en hoe België zal reageren op de afloop van het proces.