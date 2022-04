Bijna tachtig procent van de Britse kiezers vindt dat premier Boris Johnson gelogen heeft over de verboden lockdownfeestjes in zijn ambtswoning. Dat blijkt donderdag uit een enquête van Yougov in opdracht van Times Radio. Slechts acht procent van de ondervraagden zegt Johnson te geloven.

Zelfs bij de aanhangers van Johnsons Torypartij is 61 procent ervan overtuigd dat de premier gelogen heeft.

In totaal werden tussen 19 en 20 april 2.079 Britse kiezers ondervraagd.

Johnson had na verschillende berichten over feestjes in Downing Street tijdens de coronalockdown meermaals benadrukt dat de regels altijd gevolgd werden. Later bleek dat de Britse premier zelf ook aan verschillende van die feestjes had deelgenomen. Iets waarvoor de Londense politie Johnson eerder deze maand beboette. Johnson houdt vol dat hij niet wist dat het om feestjes ging.

De oppositie wil dat een parlementaire commissie onderzoekt of Johnson het parlement opzettelijk heeft misleid. Dat wordt namelijk beschouwd als een reden voor ontslag. Later op donderdag zou het parlement daarover nog stemmen.

