William Wragg, een hooggeplaatst Brits parlementslid van de regerende Conservatieve Partij, zal volgende week aan de politie zijn beschuldigingen toelichten dat Downing Street 10 hem heeft willen "afpersen". Volgens Wragg heeft het kantoor van Boris Johnson partijgenoten onder druk willen zetten die de premier omwille van 'partygate' uit het zadel wilden lichten.

Downing Street zei eerder al dat het bij gebrek aan bewijs zelf geen onderzoek zal voeren naar de beschuldigingen, ondanks de vraag van Conservatieve en Labour-parlementsleden om dat wel te doen. Nu Wragg de zaak zal voorleggen aan een inspecteur van Scotland Yard, zal de politie mogelijk een officieel onderzoek openen.

In The Daily Telegraph zegt Wragg zaterdag dat hij de politie tal van concrete voorbeelden uit de doeken zal doen van hoe hij en zijn partijgenoten gepest en geïntimideerd werden, met overheidssubsidies als inzet.

Alles draait rond de lockdownfeestjes die onder de verantwoordelijkheid van premier Johnson georganiseerd zouden zijn. In de loop van volgende week wordt daarover het rapport van topambtenaar Sue Gray verwacht. Als zij met bewijzen op de proppen komt dat de geldende coronamaatregelen in het verleden effectief geschonden werden, zal de oppositie ongetwijfeld opnieuw om een officieel politieonderzoek vragen.

Omwille van het hele schandaal vroegen Wragg en zes van zijn partijgenoten om het ontslag van Johnson. De meeste beroering wekten ze evenwel met hun beschuldigingen dat Downing Street hen had laten verstaan dat subsidies voor projecten in hun kiesdistrict zouden worden stopgezet als ze een vertrouwensstemming afdwongen. Ook zouden de medewerkers van Johnson gezegd hebben dat er verhalen in de pers zouden opduiken die hen in slecht daglicht zouden brengen.

