De Finse premier Juha Sipila noemt zijn partij de grootste verliezer bij de verkiezingen van zondag. Nu bijna twee derde van de stemmen is geteld, ligt de Finse sociaaldemocratische oppositiepartij op kop.

'De Centrumpartij is de grootste verliezer in deze verkiezingen', aldus Sipila, na resultaten op basis van de helft van de stemmen. Daaruit bleek al dat zijn partij 5 procentpunten moest inboeten en mogelijk drie partijen voor zich moet dulden. 'Het resultaat is een grote ontgoocheling voor ons. Ik wil de winnaars feliciteren.'

De sociaaldemocraten zijn op weg om 40 zitjes in het parlement van 200 te winnen, zes meer dan in 2015. 'Dit is erg opwindend, maar we moeten wachten op het uiteindelijke resultaat', aldus partijleider Antti Rinne.

De conservatieve Nationale coalitiepartij komt op de tweede plaats en zou 38 zitjes winnen. De nationalistisch-populistische Ware Finnen zouden ook 38 parlementszitjes binnenhalen, terwijl de Centrumpartij er 19 moet afstaan en er nog 30 zou overhouden.