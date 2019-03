Parlementsvoorzitter sluit nieuwe stemming over ongewijzigd echtscheidingsakkoord uit

Bercow verwees naar een parlementaire regel die teruggaat tot 1604 en erop neerkomt dat de parlementsleden niet gevraagd kan worden om twee of meer keren over dezelfde tekst te stemmen. Het is een conventie die moet garanderen dat het parlement zijn tijd verstandig gebruikt en dat zijn beslissingen met respect worden behandeld, zo legde de voorzitter uit. "Indien de regering een nieuw voorstel wil presenteren, dat niet hetzelfde of subsantieel hetzelfde is als het vorige, dan is er geen probleem. Maar de regering kan niet hetzelfde of substantieel hetzelfde voorstel presenteren dat vorige week met een verschil van 149 stemmen is verworpen", zo verklaarde Bercow.

Bercow voegde er wel aan toe dat zijn statement niet noodzakelijk aanzien moet worden als het laatste woord over de zaak. "Het is gewoon bedoeld om aan te geven wat de toets is die de regering moet doorstaan opdat ik zou oordelen dat een derde 'meaningful vote' op legitieme wijze kan gehouden worden tijdens deze parlementaire sessie", aldus de voorzitter.

Zo rees meteen na de aankondiging van Bercow de vraag in het Lagerhuis of de regering het statement kan omzeilen door de huidige parlementaire sessie te verdagen een nieuwe sessie te starten. Dat gebeurde blijkbaar al eerder in 1949, toen de regering van premier Clement Attlee de parlementaire sessie had verdaagd om een inperking van de macht van het Hogerhuis te forceren.

Bercow legde ook uit waarom hij vorige week een tweede stemming over het echtscheidingsakkoord had toegelaten, nadat de tekst in januari toch al een eerste keer met een historische meerderheid was afgewezen. "Dat was een ander voorstel", argumenteerde hij, met een aantal "juridische aanpassingen" en bijkomende documenten die premier May was overeengekomen met haar Europese partners.

May had vorige week aangekondigd dat ze haar akkoord met de Europese Unie tegen woensdag opnieuw zou voorleggen aan de parlementsleden. Indien May alsnog groen licht zou krijgen, zou ze op donderdag op een top in Brussel haar Europese ambtgenoten verzoeken om een kort uitstel van de brexit, tot ten laatste eind juni. Komt ze met lege handen aan, zou ze langer uitstel moeten vragen.

Vorige week verwierp het Lagerhuis het echtscheidingsakkoord met 391 tegen 242 stemmen. Toch had May de hoop nog niet begraven dat de harde brexiteers binnen haar conservatieve partij en de parlementsleden van de Noord-Ierse unionistische gedoogpartner van de DUP deze week alsnog het akkoord zouden steunen. Zoniet dreigt brexit op de lange baan geschoven te worden, luidde het argument van Downing Street.

May voerde de voorbije dagen intensieve gesprekken met tal van parlementsleden, maar volgens Britse media lukt het de getergde premier voorlopig niet om voldoende brexiteers over de brug te halen. Zij vrezen dat de backstop die grenscontroles op het Ierse eiland moet vermijden het hele land voor onbepaalde tijd aan een Europese douane-unie zal vastketenen.

Het Britse vertrek uit de Europese Unie is vooralsnog voorzien op 29 april.