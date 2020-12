De Europese Unie erkent het resultaat van de parlementsverkiezingen in Venezuela niet. De stembusgang die de coalitie van president Nicolas Maduro zondag een meerderheid in het parlement opleverde was niet 'geloofwaardig, inclusief of transparant', zo stelt hoge vertegenwoordiger van het buitenlands beleid Josep Borrell.

'Het gebrek aan respect voor politiek pluralisme en de uitsluiting en vervolging van oppositieleiders laten de Europese Unie niet toe om dit verkiezingsproces als geloofwaardig, inclusief of transparant te erkennen en de resultaten ervan als representatief voor de wil van het Venezolaanse volk', zo stelt Borrell maandag in een mededeling.

Volgens de Venezolaanse kiesraad (CNE) haalde de coalitie van Maduro bij de parlementsverkiezingen in het Latijns-Amerikaanse land 67,7 procent van de 5,2 miljoen uitgebrachte stemmen. De verkiezingen werden echter geboycot door zowat de hele oppositie. Meer dan 20 miljoen Venezolanen hadden zich geregistreerd om te kunnen stemmen.

'Gestolen overwinning'

Oppositieleider Juan Guaido nam niet deel aan de parlementsverkiezingen. Guaido probeert de linkse Maduro al sinds januari vorig jaar van de macht te verdrijven en wordt door een vijftigtal landen wereldwijd erkend als interim-president. Hij slaagde er echter nooit in de plaats van de door het leger gesteunde Maduro in te nemen.

Hoewel Maduro met een meerderheid in het parlement zijn controle over het land verder versterkt, blijven de Verenigde Staten Guaido als interim-president erkennen. 'De internationale gemeenschap mag niet toelaten dat Maduro, die illegitiem aan de macht is nadat hij de verkiezingen van 2018 had gestolen, opnieuw profijt haalt uit een tweede gestolen overwinning', verklaarde buitenlandminister Mike Pompeo maandag. (Belga)

