Het Peruaanse parlement begint opnieuw een afzettingsprocedure tegen president Martin Vizcarra wegens 'morele onbekwaamheid'. Hij wordt beschuldigd van corruptie en overleefde in september al eens een soortgelijke stemming in het parlement.

Vizcarra wordt ervan verdacht steekpenningen te hebben aangenomen toen hij in 2014 gouverneur was van de regio Moquegua. De afzettingsprocedure werd maandag (plaatselijke tijd) met een ruime meerderheid goedgekeurd. Op 9 november krijgt Vizcarra de kans zich te verdedigen. De vorige afzettingsprocedure was ingezet omdat hij medewerkers zou hebben opgedragen te liegen tegen corruptie-onderzoekers. De politieke situatie in Peru is de laatste jaren instabiel. De jongste vijf jaar is tot drie keer toe geprobeerd een zittende president af te zetten. Vizcarra's vier voorgangers zijn allemaal verdachte geweest in corruptieonderzoeken.