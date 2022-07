Parlement in Sri Lanka kiest Ranil Wickremesinghe tot nieuwe president

Het parlement in Sri Lanka heeft waarnemend president Ranil Wickremesinghe tot het nieuwe staatshoofd gekozen. Hij kreeg de stemmen van 134 van de 225 parlementsleden achter zich, zei de secretaris-generaal van het parlement, Dhammika Dissanayake, woensdag in Colombo. Twee parlementsleden onthielden zich, vier stemmen waren ongeldig.

Wickremesinghe is een van de meest ervaren politici van Sri Lanka. De 73-jarige president begon zijn politieke loopbaan in 1977 in het parlement en was alles bij elkaar zes keer premier. Hij is jurist van opleiding en komt uit een politieke familie.

Ranil Wickremesinghe volgt Gotabaya Rajapaksa op, die vorige week te midden van massale protesten naar het buitenland vluchtte. Bij betogers is de nieuwe president niet geliefd. Ze zien hem als een bondgenoot van Rajapaksa en kondigden aan dat ze tegen hem zouden blijven betogen.