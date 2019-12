Het Iraakse parlement heeft zondag het ontslag van de regering van Adel Abdel Mahdi aanvaard. De voorzitter van het parlement zei dat hij aan de president zou vragen een nieuwe premier aan te duiden.

Abdel Mahdi maakte twee dagen geleden bekend dat hij van plan was af te treden, nadat ayatollah Ali Sistani, de hoogste sjiitische geestelijke van het land, zijn vervanging had geëist na twee maanden van betogingen waarbij meer dan 420 doden vielen. Het geweld duurde ook zondag nog voort.

Een Iraakse rechtbank heeft zondag volgens gerechtelijke bronnen een politieofficier ter dood veroordeeld die ervan beschuldigd werd betogers te hebben gedood. Het is het eerste vonnis sinds het begin van de betogingen tegen de regering in Irak. Het strafhof van Al-Kut, ten zuiden van Bagdad, beval de dood door ophanging voor de majoor van de politie, terwijl een luitenant-kolonel tot zeven jaar cel veroordeeld werd. De twee verschenen voor het gerechtshof nadat gezinnen van twee betogers die op 2 november in Al-Kut werden gedood, een klacht hadden ingediend.