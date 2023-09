Parket eist proces tegen Marine Le Pen voor verduistering EU-geld

Het Openbaar Ministerie in Parijs eist een proces tegen 27 personen die banden hebben met het Rassemblement National, onder wie voormalig voorzitter Marine Le Pen. Ze worden verdacht deel te hebben genomen aan een complot om Europese overheidsgelden te verduisteren tussen 2004 en 2016.

Concreet eist het parket een proces tegen elf mensen die verkozen zijn als lid van het Europees Parlement op lijsten van het Front National, nu Rassemblement National, twaalf mensen die hun parlementaire assistenten waren en ook vier medewerkers van de extreemrechtse partij. Op de lijst staan naast Marine Le Pen en haar vader Jean-Marie ook onder meer de burgemeester van Perpignan Louis Aliot en de voormalige nummer twee van de partij, Bruno Gollnisch.

Het openbaar ministerie verdenkt het vroegere hoofd van de RN-partij, die van 2004 tot 2017 in het Europees Parlement zat, ervan “een georganiseerd frauduleus systeem te hebben opgezet voor het verduisteren van Europese fondsen ten voordele van zichzelf, via de fictieve tewerkstelling van parlementaire medewerkers”.

Er wordt ook een proces gevraagd tegen de partij RN, op basis van medeplichtigheid en het verzwijgen van verduistering van openbare middelen. Op de feiten staan celstraffen tot tien jaar en boetes tot maximaal één miljoen euro of “het dubbele van het bedrag van de opbrengst van het misdrijf”.

Het onderzoek naar Le Pen en haar medewerkers begon in maart 2015, toen het Europees Parlement aankondigde dat het mogelijke onregelmatigheden van het toenmalige Front National had aangetroffen die betrekking hadden op salarissen van parlementaire medewerkers. Marine Le Pen werd in juni 2017 aangeklaagd voor “schending van vertrouwen” en “medeplichtigheid”, beschuldigingen die later werden geherclassificeerd als “verduistering van openbare middelen”.

Het Openbaar Ministerie vermoedt dat RN “gezamenlijk en opzettelijk” een “systeem van verduistering” heeft opgezet van de maandelijkse bedragen van 21.000 euro die door de EU aan elk parlementslid worden toegewezen om parlementaire medewerkers te betalen. In werkelijkheid zouden deze assistenten al geheel of gedeeltelijk voor de partij hebben gewerkt, waardoor ze aanzienlijke salarisbesparingen kon realiseren.

De entourage van Marine Le Pen heeft intussen laten weten dat ze “dit standpunt, dat wij onjuist achten, betwisten”.