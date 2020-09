'Aan Turkije zeggen wij: toon tussen nu en de Europese Raad dat jullie in gesprek kunnen gaan, eerst en vooral over de oostelijke Middellandse Zee.' De Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian geeft Turkije nog een kleine drie weken de tijd om met de Europese Unie in dialoog te gaan. Anders kunnen er op de Europese top van 24 en 25 september nieuwe sancties getroffen worden.

Tijdens een gesprek met journalisten zei Europese Raadsvoorzitter Charles Michel vrijdag al dat de volgende Europese Raad in het teken van de relaties met Turkije zal staan. 'Er is een escalatie aan de gang, met steeds meer en meer incidenten en militaire middelen in de regio. Dit moet stoppen', verklaarde de Belgische oud-premier. Er is het gasconflict dat Turkije op ramkoers zet met EU-landen Griekenland en Cyprus, er zijn de aanhoudende spanningen over migratie, en er is de Turkse inmenging in Libië, die met name de relaties met Frankrijk onder hoogspanning zet.

Vooruitblikkend op de top van Europese staatshoofden en regeringsleiders, zei de Franse minister Le Drian zondag op France Inter dat hij met zijn Duitse collega Heiko Maas 'het dossier-Turkije' heeft voorbereid, 'om de vergeldingsmaatregelen op te lijsten die we tegen Turkije zouden kunnen nemen'. 'Aan Turkije zeggen wij: toon tussen nu en de Europese Raad dat jullie in gesprek kunnen gaan, eerst en vooral over de oostelijke Middellandse Zee. De Turken moeten nu tonen dat over dit onderwerp gesproken kan worden. Dat is mogelijk!', zei Le Drian. Hij wilde evenwel niet ingaan op de sancties die tegen Turkije zouden kunnen worden genomen. 'Er bestaat een hele reeks mogelijke maatregelen. Wij zijn niet hulpeloos en hij (de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, red.) weet dat maar al te goed.'

Wellicht heeft Le Drian economische sancties voor ogen. In juli sprak ook de Franse president Emmanuel Macron al over sancties tegen Ankara. Charles Michel bepleitte vrijdag ook de organisatie van een multilaterale conferentie om de spanningen tussen Turkije en Griekenland in het oostelijke deel van de Middellandse Zee te bedaren en de belangrijkste twistpunten in de regio te bespreken.

Tijdens een gesprek met journalisten zei Europese Raadsvoorzitter Charles Michel vrijdag al dat de volgende Europese Raad in het teken van de relaties met Turkije zal staan. 'Er is een escalatie aan de gang, met steeds meer en meer incidenten en militaire middelen in de regio. Dit moet stoppen', verklaarde de Belgische oud-premier. Er is het gasconflict dat Turkije op ramkoers zet met EU-landen Griekenland en Cyprus, er zijn de aanhoudende spanningen over migratie, en er is de Turkse inmenging in Libië, die met name de relaties met Frankrijk onder hoogspanning zet. Vooruitblikkend op de top van Europese staatshoofden en regeringsleiders, zei de Franse minister Le Drian zondag op France Inter dat hij met zijn Duitse collega Heiko Maas 'het dossier-Turkije' heeft voorbereid, 'om de vergeldingsmaatregelen op te lijsten die we tegen Turkije zouden kunnen nemen'. 'Aan Turkije zeggen wij: toon tussen nu en de Europese Raad dat jullie in gesprek kunnen gaan, eerst en vooral over de oostelijke Middellandse Zee. De Turken moeten nu tonen dat over dit onderwerp gesproken kan worden. Dat is mogelijk!', zei Le Drian. Hij wilde evenwel niet ingaan op de sancties die tegen Turkije zouden kunnen worden genomen. 'Er bestaat een hele reeks mogelijke maatregelen. Wij zijn niet hulpeloos en hij (de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, red.) weet dat maar al te goed.' Wellicht heeft Le Drian economische sancties voor ogen. In juli sprak ook de Franse president Emmanuel Macron al over sancties tegen Ankara. Charles Michel bepleitte vrijdag ook de organisatie van een multilaterale conferentie om de spanningen tussen Turkije en Griekenland in het oostelijke deel van de Middellandse Zee te bedaren en de belangrijkste twistpunten in de regio te bespreken.