In Parijs zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Dat gebeurde in het 11de arrondissement, vlakbij de voormalige kantoren van het satirische weekblad Charlie Hebdo. Het antiterreurparket opent een onderzoek.

Twee gewonden zijn er erg aan toe, zo bevestigde inmiddels ook de Franse premier Jean Castex, die zich in het crisiscentrum van Binnenlandse Zaken bevindt. Over het aantal daders heerste enige tijd verwarring, maar intussen werden twee verdachten opgepakt.

Over de omstandigheden van de steekpartij is nog weinig bekend. Ook het aantal slachtoffers varieert naargelang de bron. Eerst was er sprake van vier, nu houden de meeste bronnen het op twee. Volgens Eline Lucet, de presentatrice van het magazine 'Cash Investigation' op France 2, zijn twee medewerkers van Premières Lignes Télévision, de productiemaatschappij van het programma, onder de slachtoffers.

Uit voorzorg gingen tientallen scholen in de buurt in lockdown. Het gaat om crèches tot middelbare scholen in drie arrondissementen in het centrum van Parijs. Duizenden kinderen en scholieren blijven dus binnen.

Arrestaties

Een verdachte is opgepakt in de buurt van de Place de la Bastille, zo laat de prefectuur weten. Even later werd ook een tweede verdachte opgepakt. De procureur van Parijs Rémy Heitz liet weten dat er een onderzoek werd geopend naar poging tot moord. 'Het onderzoek zal gevoerd worden door de gerechtelijke politie', zo zei hij. Maar ook het antiteurreurparket (PNAT) trekt naar eigen zeggen op onderzoek uit.

Bij het satirische blad vielen in 2015 twaalf doden toen moslimextremisten de redactie aanvielen. Momenteel is in Parijs het proces naar aanleiding van die feiten aan de gang. Bij de start van het proces publiceerde Charlie Hebdo opnieuw enkele karikaturen van de profeet Mohammed, waarna het opnieuw bedreigingen ontving van terreurorganisaties.

