Parijs en Berlijn zetten grote stappen richting gloednieuw gevechtsvliegtuig

De Franse en de Duitse minister van Defensie, respectievelijk Florence Parly en Ursula Von Der Leyen, hebben bij Dassault Aviation en Airbus een conceptstudie besteld. De Franse motorenbouwer Safran en het Duitse MTU Aero Engines zijn een partneriaat aangegaan om samen te werken aan de ontwikkeling en productie van een nieuwe motor.

Andere Europese partners kunnen ook in het project stappen. België is sterk geïnteresseerd en heeft al meer dan 260 miljoen euro opzij gezet. De Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Angela Merkel kondigden het project in juli 2017 aan. Het nieuwe systeem moet tegen 2040 in dienst komen.