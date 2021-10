Pandora Papers: over offshoreconstructies in belastingparadijzen

Het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ) kreeg toegang tot 11,9 miljoen vertrouwelijke documenten over offshoreconstructies in belastingparadijzen: de Pandora Papers. In het grootste journalistieke samenwerkingsverband uit de geschiedenis zijn de gelekte documenten geanalyseerd door een team van meer dan 600 journalisten en 150 media wereldwijd. In België namen Knack, De Tijd en Le Soir aan het onderzoek deel. De vertrouwelijke info is afkomstig van 14 zogenaamde offshore-providers -financiële dienstverleners en advocatenbureaus die postbusvennootschappen en andere offshore structuren helpen opzetten. Ruim 1200 burgers en inwoners van België duiken op in het datalek.

Pandora Papers © /