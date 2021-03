De coronacrisis heeft de tijd die nodig is om gendergelijkheid te bereiken met meer dan één generatie vertraagd.

Dat staat in het jaarlijks rapport, editie 2021, dat woensdag gepubliceerd werd door het World Economic Forum (WEF). Aan dit tempo zal het nog 135,6 jaar duren voordat er op wereldschaal gelijkheid bereikt wordt tussen man en vrouw, zo luidt de prognose.

Door de coronacrisis is de tijd die nodig is om de hiaten op economisch en politiek vlak te dichten met 36 jaar toegenomen. 'De pandemie heeft een fundamentele impact op gendergelijkheid, zowel op de werkplek als thuis, en zet jaren van vooruitgang terug', aldus het WEF in een persbericht.

De gevolgen van de coronacrisis waren ernstiger voor vrouwen, die vaker hun job verloren. Zo raakte 5 procent van de vrouwen wereldwijd hun job kwijt in 2020, terwijl dat bij mannen 3,9 procent was. De pandemie zorgt er verder ook voor dat de last op de schouders van vrouwen toeneemt, door meer huishoudelijke taken, kinderopvang en ouderopvang. Vooral op politiek niveau blijft de kloof tussen man en vrouw groot.

België op 13

Wereldwijd bezetten vrouwen slechts 26,1 procent van de parlementaire zitjes, amper 22,6 procent van de ministers is een vrouw. Om de kloof in de politiek te dichten zouden we aan dit tempo nog 145,5 jaar nodig hebben. Bij de vorige editie van het rapport was dat nog 95 jaar.

IJsland blijft wereldwijd de beste leerling als het gaat om gendergelijkheid, met een kloof van 'slechts' 10,8 procent (of een quotiënt van 0,892, tegen 1 voor mannen). Finland, Noorwegen, Nieuw-Zeeland en Zweden sluiten de top 5 af.

Saadia Zahidi, directeur van het World Economic Forum, verwijst in commentaar voor Time Magazine naar het sociaal netwerk in die landen, die het mogelijk maakt dat de hele familie werkt, en dat de levensstandaard zelfs bij ontslag bewaard blijft.

Het Midden-Oosten en Noord-Afrika zijn de regio's met de grootste kloof. België staat op plaats 13 met een quotiënt van 0,789 (of een achterstand van 21,1 procent).

De laagstscorende landen zijn Syrië, Pakistan, Irak, Jemen en Afghanistan, die fluctueren tussen 0,568 (Syrië) en 0,444 (Afghanistan). In de vorige edities was Jemen hekkensluier maar toen was Afghanistan nog niet in de lijst opgenomen.

Dat staat in het jaarlijks rapport, editie 2021, dat woensdag gepubliceerd werd door het World Economic Forum (WEF). Aan dit tempo zal het nog 135,6 jaar duren voordat er op wereldschaal gelijkheid bereikt wordt tussen man en vrouw, zo luidt de prognose.Door de coronacrisis is de tijd die nodig is om de hiaten op economisch en politiek vlak te dichten met 36 jaar toegenomen. 'De pandemie heeft een fundamentele impact op gendergelijkheid, zowel op de werkplek als thuis, en zet jaren van vooruitgang terug', aldus het WEF in een persbericht. De gevolgen van de coronacrisis waren ernstiger voor vrouwen, die vaker hun job verloren. Zo raakte 5 procent van de vrouwen wereldwijd hun job kwijt in 2020, terwijl dat bij mannen 3,9 procent was. De pandemie zorgt er verder ook voor dat de last op de schouders van vrouwen toeneemt, door meer huishoudelijke taken, kinderopvang en ouderopvang. Vooral op politiek niveau blijft de kloof tussen man en vrouw groot. Wereldwijd bezetten vrouwen slechts 26,1 procent van de parlementaire zitjes, amper 22,6 procent van de ministers is een vrouw. Om de kloof in de politiek te dichten zouden we aan dit tempo nog 145,5 jaar nodig hebben. Bij de vorige editie van het rapport was dat nog 95 jaar. IJsland blijft wereldwijd de beste leerling als het gaat om gendergelijkheid, met een kloof van 'slechts' 10,8 procent (of een quotiënt van 0,892, tegen 1 voor mannen). Finland, Noorwegen, Nieuw-Zeeland en Zweden sluiten de top 5 af. Saadia Zahidi, directeur van het World Economic Forum, verwijst in commentaar voor Time Magazine naar het sociaal netwerk in die landen, die het mogelijk maakt dat de hele familie werkt, en dat de levensstandaard zelfs bij ontslag bewaard blijft.Het Midden-Oosten en Noord-Afrika zijn de regio's met de grootste kloof. België staat op plaats 13 met een quotiënt van 0,789 (of een achterstand van 21,1 procent). De laagstscorende landen zijn Syrië, Pakistan, Irak, Jemen en Afghanistan, die fluctueren tussen 0,568 (Syrië) en 0,444 (Afghanistan). In de vorige edities was Jemen hekkensluier maar toen was Afghanistan nog niet in de lijst opgenomen.