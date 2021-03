In Ramallah, op de Westelijke Jordaanoever, zijn maandag zowat 100.000 dosissen van het in China vervaardigde coronavaccin Sinopharm aangekomen, zo heeft het plaatselijke ministerie van Volksgezondheid meegedeeld.

Die lading komt bovenop meer dan 62.000 doses van het BioNTech/Pfizer vaccin dat via het internationaal COVAX-initiatief wordt verdeeld. De West Bank verwacht ook nog zowat 25.000 doses van het AstraZeneca-vaccin.

Ook in de Gazastrook zijn nieuwe dosissen coronavaccins aangekomen. Meer bepaald de in Rusland vervaardigde entstof Sputnik V, een gift van de Verenigde Arabische Emiraten.

Maatregelen

De aankomst valt samen met het nieuws dat de gezondheidsautoriteiten van Gaza voor het eerst te maken hebben gekregen met de Britse variant van het virus die besmettelijker en potentieel dodelijker is dan het basisvirus.

Beide Palestijnse gebieden, bestuurd door concurrerende regeringen die beiden vijandig staan tot Israël, tellen ongeveer vijf miljoen inwoners. De infectiegraad is hoog en de hospitalen raken overvol.

Op de Westelijke Jordaanoever is een uitgaansverbod uitgevaardigd, en zijn de meeste scholen en universiteiten dicht. Grote evenementen zijn verboden totdat de verspreiding van het virus onder controle is. De winkels blijven open.

Vaccinatiecampagne

Israël voert ook een vaccinatiecampagne voor Palestijnen die een arbeidsvergunning hebben gekregen en op Israëlisch grondgebied werken. Volgens officiële cijfers hebben op de Westelijke Jordaanoever zowat 49.000 inwoners en in de Gazastrook 20.000 bewoners minstens één prik met een vaccin gekregen.

