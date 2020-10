De Palestijnse leiders zijn niet te spreken over de aankondiging dat Soedan en Israël willen overgaan tot een normalisering van hun betrekkingen. Zowel de Palestijnse Authoriteit als Hamas hebben vrijdag kritiek geuit op het nieuws.

'Dit gaat in tegen de beslissingen van de Arabische tops en tegen het Arabische vredesinitiatief dat goedgekeurd werd op de Arabische en islamitische topontmoetingen en door de VN-Veiligheidsraad in resolutie 1515', zo staat in een verklaring van de Palestijnse Autoriteit. 'De weg naar een alomvattende en rechtvaardige vrede moet gebaseerd zijn op internationaal recht... op een wijze die leidt tot een beëindiging van de Israëlische bezetting van het land van Palestijnse staat'.

Ook Hamas heeft zich al uitgesproken tegen de Israëlisch-Soedanese toenadering. 'Het is een politieke zonde die schade berokkent aan de Palestijnen en hun rechtvaardige zaak en die ook schade berokkent aan het nationaal belang van Soedan', zegt Hazem Qassem, de woordvoerder van de islamitische beweging die de Gazastrook controleert. 'Dit komt enkel (de Israëlische eerste minister) Benjamin Netanyahu ten goede'.

