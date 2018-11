Palestijns verzet tegen mogelijke verhuis Braziliaanse ambassade naar Jeruzalem

De Palestijnen hebben vrijdag de plannen veroordeeld van de nieuwgekozen president van Brazilië, Jair Bolsonaro, om de Braziliaanse ambassade in Isräel te verhuizen van Tel Aviv naar Jeruzalem.

De rechtse populist Bolsonaro had tijdens zijn campagne al duidelijk gemaakt dat hij een voorstander was van de verhuis van de ambassade. In een interview met een conservatieve Israëlische krant kwam hij donderdag terug op de kwestie en bevestigde hij dat hij nog steeds van plan is de maatregel door te voeren. 'Jullie moeten kunnen beslissen wat de hoofdstad van Israël is, niet de andere landen', zo luidt zijn redenering.

Het statuut van Jeruzalem is omstreden. Zowel de Israeli's als de Palestijnen maken aanspraak op de historische stad. Israël claimt Jeruzalem als zijn 'eeuwige en ondeelbare hoofdstad', inclusief het Arabische oostelijke deel van de stad, dat in 1967 tijdens de Zesdaagse Oorlog werd veroverd. De Palestijnen willen van Oost-Jeruzalem de hoofdstad maken van een onafhankelijke Palestijnse staat. Daarom zijn de meeste ambassades gelegen in Tel Aviv.

Eind vorig jaar kondigde de Amerikaanse president Donald Trump aan dat de Verenigde Staten Jeruzalem zouden erkennen als hoofdstad en er hun ambassade zouden vestigen. De beslissing kreeg heel wat internationale kritiek. Sindsdien volgden slechts twee andere landen het Amerikaanse voorbeeld: Guatemala en Paraguay. De nieuwe president van dat laatste land maakte die beslissing wel al weer na vier maanden ongedaan.

Twee weken geleden gaf ook de Australische premier Scott Morrison in volle verkiezingscampagne te kennen dat Australië bereid is om de verhuis van zijn ambassade in Israël van Tel Aviv naar Jeruzalem 'te overwegen'. Het Palestijnse ministerie van Buitenlandse Zaken beschuldigde Morrison er toen van electorale winst te willen boeken bij de tussentijdse verkiezingen door de Australische joden te paaien.