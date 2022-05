Palestijnen wijzen gezamenlijk onderzoek met Israël naar dood Al Jazeera-journaliste af

De Palestijnse president Mahmoed Abbas heeft het Israëlische verzoek om een gezamenlijk onderzoek te voeren naar de dood van een journaliste van de Arabische zender Al Jazeera op de Westelijke Jordaanoever afgewezen.

De Palestijnen weigeren ook de kogel waardoor de journaliste om het leven kwam, te overhandigen aan Israël.

Shireen Abu Akleh werd woensdagochtend in het hoofd geschoten terwijl ze verslag uitbracht van schermutselingen op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever. De 51-jarige vrouw had veel ervaring met conflictverslaggeving en was duidelijk herkenbaar als journaliste. Ze werkte al 25 jaar als Midden-Oostenverslaggever voor Al Jazeera.

Hoe Abu Akleh precies om het leven kwam, is nog niet duidelijk. De Europese Unie vroeg al om een grondig en onafhankelijk onderzoek naar haar dood. Israël verzocht om een gezamenlijk onderzoek met de Palestijnen, maar de Palestijnse president Mahmoud Abbas weigert dat, ‘omdat zij (Israël, red.) de misdaad hebben begaan en we hen niet vertrouwen’.

Volgens de Israëlische premier Naftali Bennett kwam de journaliste waarschijnlijk om het leven door een Palestijnse kogel. De Palestijnen beweren dan weer dat het dodelijke schot afkomstig was van Israëlisch geweervuur. De Palestijnse president vraagt een onderzoek van het Internationaal Strafhof in Den Haag. Ook Al Jazeera beschuldigt Israël van de dood van de journaliste.

Shireen Abu Akleh wordt vrijdag begraven in Jeruzalem. Vandaag/donderdag is er een afscheidsceremonie in Ramallah. Meerdere duizenden mensen zijn daarbij aanwezig. De journaliste was erg bekend in de Arabische wereld.