Palestijnse militanten hebben woensdagavond opnieuw een raket afgevuurd vanop de Gazastrook richting Israël. Dat meldt het Israëlische leger. In de stad Sderot ging het luchtalarm af.

De lokale politie laat weten dat de raket was neergekomen in een veld bij Sderot, zonder gewonden te maken. Het gaat om de tweede raketlancering vanop de Gazastrook sinds het begin van de week, maar wel de eerste raket die neerkwam op Israëlisch grondgebied. Maandag werd de raket onderschept door het Israëlische raketschild "Iron Dome".

Eerder op de dag stopte de politie ook al een omstreden vlaggenmars van nationalistische Israëli's. Het doel van de mars was om te protesteren tegen gewelddadige aanvallen op Joden in Jeruzalem de afgelopen dagen, Palestijnse organisaties zagen de bijeenkomst als een provocatie. De raketlanceringen komen er na een reeks aanslagen in Israël, waarvan twee door Palestijnen, verschillende 'contraterrorisme'-operaties op de bezette Westelijke Jordaanoever en een weekend van spanningen op de heilige plaatsen in Jeruzalem.

Meer dan 150 Palestijnen raakten vrijdag gewond bij botsingen met Israëlische troepen op het terrein van de moskee van Jeruzalem, de derde heiligste plaats in de islam. Die wordt ook door de Joden beschouwd als een bijzonder belangrijke heilige plaats onder de naam Tempelberg. Ook op paaszondag braken er op de Tempelberg in Jeruzalem weer rellen uit tussen de Israëlische veiligheidsdiensten en Palestijnen. Zeker 19 Palestijnse jongeren raakten daarbij gewond

