Honderden Palestijnen zijn vrijdag op straat gekomen om te protesten tegen de diplomatieke toenadering tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE).

De betogers in Gaza-Stad hadden Palestijnse vlaggen en spandoeken bij zich. 'Normalisering is een mes in de Palestijnse rug', zo stond op een van de spandoeken te lezen.

De betoging werd georganiseerd door de islamitische beweging Hamas, die de Gazastrook controleert. Daarnaast werd onder meer ook aan de Al-Aqsamoskee in de oude stad van Jeruzalem gedemonstreerd.

De Verenigde Arabische Emiraten en Israël hadden donderdag bekendgemaakt dat ze hun diplomatieke betrekkingen zouden herstellen. Israël schort in ruil de annexatie van Palestijnse gebieden op.

De VAE zijn het derde Arabische land dat normale betrekkingen aangaat met Israël. Eerder hadden enkel Egypte en Jordanië die stap gezet. Die akkoorden dateren al van meer dan 25 jaar geleden.

