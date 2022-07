Palestijnen overhandigen kogel die journaliste doodde aan VS voor expertise

De Palestijnse Autoriteit heeft de kogel die in mei de bekende Amerikaans-Palestijnse Al Jazeera-journaliste Shireen Abu Akleh ombracht, overhandigd aan de Verenigde Staten. Amerikaanse onderzoekers zullen een expertise uitvoeren op de kogel die moet vaststellen of het Israëlische leger al dan niet verantwoordelijk is.

Dat maakte de Palestijnse procureur Akram Al-Khatib zaterdag bekend.

De expertise zal gebeuren in de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem, stellen Palestijnse bronnen in Ramallah. Na het onderzoek zal de kogel teruggegeven worden aan de Palestijnen, aldus nog de procureur.

Vorige week al meldden de VN dat een Israëlische soldaat de Al Jazeera-journaliste doodschoot. Zij baseerden zich op onderzoek en informatie van het Israëlische leger en de Palestijnse openbaar aanklager. Volgens het Israëlische leger is het niet mogelijk vast te stellen waar de kogel vandaan kwam. Tel Aviv zegt enkel te kunnen besluiten dat de journaliste niet met opzet werd doodgeschoten.

Al verschillende keren riep het Israëlisch leger de Palestijnen op om de kogel in kwestie voor onderzoek te overhandigen, maar dat weigerden de Palestijnen al die tijd.

Het nieuws komt er minder dan twee weken voor het bezoek van de Amerikaanse president Joe Biden aan Israël en de Westelijke Jordaanoever, voor zijn eerste missie in het Midden-Oosten als president.

Abu Akleh kwam om het leven terwijl ze verslag deed van een inval door het Israëlische leger op de bezette Westelijke Jordaanoever. Ze droeg een kogelvrij vest met het opschrift ‘press’ en een beschermende helm.