Palestijn overleden na arrestatie op Westelijke Jordaanoever

Het leger bevestigt de dood van de 24-jarige Mohammed al-Khatib, maar verklaart dat de man zich niet heeft verzet tijdens zijn arrestatie en dat die plaatsvond 'zonder geweld'. 'Het leger heeft een verdachte Palestijn 's nachts gearresteerd na vijandige activiteiten', verklaart een persverantwoordelijke van het leger aan AFP.

Het incident vond plaats in een dorp in het noorden van Ramallah op de Westelijke Jordaanoever. 'Tijdens de arrestatie was er geen geweld of verzet. De man verloor zijn bewustzijn en werd ter plekke verzorgd door de Israëlische soldaten.' Niet veel later stierf al-Khatib in het ziekenhuis. Het leger gaf geen details over de redenen van zijn arrestatie, maar stelt dat het incident verder onderzocht zal worden.

De broer van het slachtoffer, Bachir al-Khatib, verklaarde telefonisch aan AFP dat het leger dinsdag in de vroege ochtend hun huis was binnengevallen. 'Ze gingen naar de kamer van Mohammed waar hij op dat moment aan het slapen was. Ze sloegen hem en we hoorden geschreeuw', vertelt de broer. 'Op een bepaald moment werd het stil en droeg een soldaat Mohammed op zijn rug naar buiten.'