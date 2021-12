Op de Westelijke Jordaanoever is woensdag een Palestijnse man doodgeschoten door Israëlische soldaten. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Volgens het Israëlische leger hebben de soldaten gereageerd nadat ze zelf onder vuur werden genomen door de man.

Een Israëlische patrouille heeft gereageerd nadat een van hun voertuigen beschoten werd. De aanvaller werd daarbij geraakt, zo luidt de verklaring van het Israëlische leger. Volgens het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid stierf de 26-jarige Palestijnse man nadat hij in het vluchtelingenkamp al-Amari in Ramallah in de rug werd geschoten.

