De Pakistaanse overheid heeft de nationale noodtoestand uitgeroepen wegens een sprinkhanenplaag. Zwermen van woestijnsprinkhanen verslinden op grote schaal gewassen, wat de vrees voor voedselschaarste doet toenemen.

'We hebben te maken met de ergste plaag in meer dan twee decennia', zegt minister van Informatie Firdous Ashiq Awan. Landbouwers vrezen dat de tarweproductie niet de doelstelling van 27 miljoen ton zal halen dit jaar. Volgens minister Makhdoom Khusro Bakhtiar, verantwoordelijk voor nationale voedselzekerheid, is de sprinkhanenplaag 'ongezien en alarmerend'.

Hij gaf toe dat de autoriteiten de plaag moeilijk de baas kunnen wegens beperkte middelen. De insecten kwamen Pakistan in juni binnen uit Iran. Ze hebben al grote gebieden katoen, maïs, tarwe en andere gewassen aangetast in het zuidwesten van het land. Door de goede weersomstandigheden en de late tussenkomst van de overheden konden ze verder oprukken in het land.

